Apple удалила для всего мира приложение "ВКонтакте" из своего магазина App Store, потому что владелец соцсети - российская компания VK, попала под санкции Великобритании.

Об этом заявил в комментарии The Verge представитель Apple Адам Дема.

"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", - сказал он.

При этом он заявил, что "пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать".

Ранее в Украине бывшей россиянке дали пять лет тюрьмы за советскую символику в соцсети "ВКонтакте".

Также "Страна" писала, что Украина начала использовать систему распознавания лиц Clearview AI, содержащую 2 млрд фото из "ВКонтакте".

Напомним, создатель "ВКонтакте" и Telegram Дуров получил французское гражданство.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".