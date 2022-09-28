Apple удалила для всего мира приложение "ВКонтакте" из своего магазина App Store
Apple удалила для всего мира приложение "ВКонтакте" из своего магазина App Store, потому что владелец соцсети - российская компания VK, попала под санкции Великобритании.
Об этом заявил в комментарии The Verge представитель Apple Адам Дема.
"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", - сказал он.
При этом он заявил, что "пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать".
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