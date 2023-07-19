Ирландия начала расследование, каким образом детали их производства оказались в иранских дронах, которыми РФ атакует Украину.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Напомним, на двигателе "Шахеда", атаковавшего ночью 18 июля Николаевскую область, была маркировка "Сделано в Ирландии".

Накануне в западной прессе вышла статья о том, как сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Ранее в Госдепе США заявили, что экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва научилась лучше обходить введенные против нее санкции.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

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