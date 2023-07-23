Сегодня утром войска РФ обстреляли Часов Яр Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате обстрела сгорело здание Дворца культуры, в котором находились гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Произошел пожар.

Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем были уничтожены незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", - написал Кириленко.

Погибших и раненых нет.

Напомним, вчера российские войска ударили авиабомбами по Нью-Йорку Донецкой области. В результате обстрела погибли четыре и ранено три человека.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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