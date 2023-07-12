Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии Telegraph.

Он "выразил озабоченность" касательно готовящихся гарантий и хочет сперва "увидеть детали и цены предлагаемой поддержки".

"После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат", - заявил Резников.

Пока эти гарантии неизвестны, их обещают озвучить сегодня.

Накануне сообщалось, что небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывала гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО. Как отмечает неназванный источник из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, "каковы будут обязательства".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе. Вместе с ним приехали министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак. Владимир Зеленский рассказал о приоритетах в работе на саммите сегодня. Судя по его словам, он намерен еще раз попытаться убедить партнеров, что приглашение Украине, хоть и с открытой датой, но нужно озвучить уже сейчас.

В отдельном материале мы детальнее рассказывали о вчерашнем саммите НАТО.