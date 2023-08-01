Советник главы Офиса президента Дарья Заривная озвучила основные направления, по которым Украина получит "гарантии безопасности" от союзников. Первой страной, с которой Украина подпишет такое двустороннее соглашение, станут США.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

Детали будущего документа она отказалась называть, но сообщила, что он будет конкретизировать положения рамочного соглашения, подписанного в Вильнюсе на последнем саммите НАТО:

конкретная оборонная поддержка;

развитие ВПК;

обучение украинских военных подразделений за границей;

обмен разведданными;

поддержка финансовой стабильности;

поддержка развития и восстановления украинской экономики.

Таким образом в документе не будет обязательств США и других стран воевать за Украину. То есть, по сути это будет та же поддержка, которая оказывается Украине и сейчас.

Переговоры по этому документу начнутся уже на этой неделе, о чем ранее сообщали Андрей Ермак и США.

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе мы анализировали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат".