В Офисе президента назвали направления, по которым Украина получит гарантии безопасности от союзников
Советник главы Офиса президента Дарья Заривная озвучила основные направления, по которым Украина получит "гарантии безопасности" от союзников. Первой страной, с которой Украина подпишет такое двустороннее соглашение, станут США.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона.
Детали будущего документа она отказалась называть, но сообщила, что он будет конкретизировать положения рамочного соглашения, подписанного в Вильнюсе на последнем саммите НАТО:
- конкретная оборонная поддержка;
- развитие ВПК;
- обучение украинских военных подразделений за границей;
- обмен разведданными;
- поддержка финансовой стабильности;
- поддержка развития и восстановления украинской экономики.
Таким образом в документе не будет обязательств США и других стран воевать за Украину. То есть, по сути это будет та же поддержка, которая оказывается Украине и сейчас.
Переговоры по этому документу начнутся уже на этой неделе, о чем ранее сообщали Андрей Ермак и США.
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе мы анализировали в отдельном материале.
Ранее мы писали, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат".