Путь Украины в Евросоюз будет долгим и усеян препятствиями.

Об этом пишет колумнист Financial Times Тони Барбер.

Барбер считает, что вступление в ЕС может оказаться даже труднее, чем присоединение к НАТО.

Во-первых оно осложняется тем, что ЕС формально находится в процессе принятия пяти других государств: Албании, Молдовы, Черногории, Северной Македонии и Сербии, и до сих пор ни одна из этих стран не приблизилась к соответствию строгим требованиям сообщества в отношении демократии, верховенства права, функционирующей рыночной экономики и способности выполнять обязательства члена блока.

Дальше в очереди на вступление еще стоят Турция, Босния и Герцеговина, Грузия и Косово.

Это ведет ко второй проблеме: такое масштабное расширение Евросоюза требует "далеко идущих изменений в институтах, политике и финансовых механизмах ЕС, к которым, похоже, не готовы ни национальные правительства, ни избиратели в большинстве из 27 государств-членов".

Также упоминается конфликт Украины и ее европейских соседей по поводу экспорта зерна.

"Этот спор свидетельствует о том, насколько сложно ЕС будет включить Украину, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире, но также и одну из беднейших стран Европы еще до войны. Без обширной реформы общей сельскохозяйственной политики ЕС и региональных схем помощи Украина имела бы огромные требования к бюджету ЕС — около 65% которого идет на эти две программы расходов", - пишет издание.

А поскольку на эти средства претендуют и другие страны ЕС, это может создать напряженность в отношениях старых и новых членов блока.

"Расширение обещает стать самой трудной задачей за почти 70-летнюю историю ЕС", - резюмирует автор.

Ранее мы писали, что Польша решила не открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения зерновой сделки.

Владимир Зеленский в резкой форме прокомментировал намерения Польши и других восточноевропейских стран продлить запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины.