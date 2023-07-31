Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО из-за позиции партии премьер-министра Виктора Орбана.

Как сообщают местные СМИ, партия Фидес объявила бойкот и не участвовала во внеочередном заседании, которое организовала оппозиция.

По графику, у парламенте Венгрии сейчас летние каникулы и официально он выйдет на работу только 25 сентября.

Звучат мнения, что раньше этой даты вступление Швеции в НАТО ратифицировано им не будет.

Член партии Орбана заявил, что ратификация заявки Швеции не является срочной, поскольку Турция планирует сделать это только осенью.

Ранее венгерский парламент уже откладывал голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО.

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