В понедельник, 31 июля, в Украине идет 523-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

31 июля

11.04 Россияне, вероятно, атаковали Кривой Рог баллистикой, сообщил спикер Воздушных сил Игнат.

«Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет, и тогда окончательно можно будет сказать, что это было», - сказал он.

10.55 Полиция сообщает подробности полуночного обстрела Харькова.

Ракеты С-300 попали на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Повреждены здание и припаркованные автомобили, произошел пожар. Ранение получил 61-летний мужчина.

Под обстрелами были и другие населенные пункты области. Погибла одна пожилая женщина, ранены три человека.

10.48 Зеленский публикует видео из Кривого Рога после прилетов.

Говорит, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди.

10.44 Новые фото из Кривого Рога после прилета по многоэтажке публикует омбудсмен Лубинец.

Судя по ним, пожар почти ликвидирован.

10.37 По Краматорску ночью был нанесен ракетный удар, повреждены админздание и предприятие, сообщает ОВА.

Мэр уточняет, что обошлось без пострадавших.

10.25 Кривой Рог атаковали двумя ракетами, сообщает глава МВД Клименко.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Идет разбор завалов, под которыми вероятно, есть люди.

Вторая попала в жилой дом, разрушив секцию с 4 по 9 этажа. Начался пожар, его тушат.

Известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

09.50 В Донецке сообщают о прилетах в центре города в районе Дворца бракосочетаний.

На опубликованных в пабликах фото виден горящий автобус.

09.47 Фото дома в Кривом Роге, куда был прилет.

09.45 Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена тревога.

09.40 Т.н «Глава ДНР» Пушилин утверждает, что ВСУ отступили из Старомайорского на Времьевском выступе.

09.35 Телеграм-каналы Кривого Рога пишут о попаданиях и тяжелых последствиях ракетного удара.

По городу звучат сирены полиции, спасателей и "скорых".

Также сообщается о прилете по жилому дому.

09.22 Замминистра обороны Маляр подводит итоги событий на фронте за минувшую неделю.

Она заявляет, что ВСУ не отступили ни на одном участке фронта, хотя РФ вела мощные наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

09.17 Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, сообщают российские паблики со ссылкой на источники.

Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. По версии РФ, такими дронами Украина атаковала мост в крайний раз.

Сообщается, что РФ планирует в перспективе защитить мост такими конструкциями на всей его протяжённости.

09.14 Россия может совершить мощный обстрел Украины в ближайшее время, предупредила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Об этом свидетельствует несколько факторов:

- Ближе к границам Украины подтягивается стратегическая авиация. Идёт подготовка к маневрам.

- Увеличилась активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении (собирают разведданные).

- Ракетоносители находятся в пунктах базирования и готовы к боевому применению в течение часа или ударам сразу из бухт.

09.08 Сообщают о взрывах в Кривом Роге.

По всей Днепропетровской области объявлена тревога. Военные сообщают об угрозе применения баллистических ракет.

08.58 В Херсоне после утреннего удара по городу из "Града" погиб работник коммунального предприятия.

Мужчина скончался от ран на месте обстрела, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

08.52 В Офисе президента Украины ответили министру обороны Италии Гвидо Крозетти, который заявил, что война идёт к "политическому решению".

"Россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение – потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он также призвал Италию принять "политическое решение", увеличив поставки оружия и предоставив Украине самолеты.

Ранее Крозетти заявил, что на фронте наступила тупиковая ситуация, а внутри Европы и США идут процессы, которые могут снизить поддержку Киева.

Поэтому он допустил вероятность "политического решения" по Украине (то есть, переговоров с РФ).

08.23 Взрывы в Херсоне.

08.15 Британия списала и уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли вместо этого попасть в Украину.

Как пишет Times, техника не подлежала ремонту.

"Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Вооруженных сил Украины. Утилизировано 43 танка Challenger 2", — говорится в статье.

Их уничтожение обошлось в четыре миллиона фунтов стерлингов.

07.50 Видео последствий вечернего удара по Харькову.

По данным ГСЧС, загорелся склад в Новобаварском районе города.

07.44 Пригожин подтвердил, что ЧВК Вагнер остановила набор новых добровольцев и закрыла центры по вербовке.

Накануне такая информация прошла в соцсетях.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - заявил Пригожин.

А пока, по его словам, большая часть "вагнеровцев" находится в отпуске после боевых действий в Украине.

07.33 Ночью силы РФ семь раз обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Попали по Марганецкой громаде и самому Никополю.



Атакованные территории обследуют – выясняют последствия. Данные о пострадавших не поступали.

07.00 Ночью сообщали о взрывах в Харькове.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, по предварительной информации, было попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации не было.