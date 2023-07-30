Одной из главных тем в Европейском Союзе в ближайшие годы будет Украина и ее вступление в блок. В то же время для ЕС важна и интеграция Западных Балкан.

Об этом заявил чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак изданию České noviny.

После того как Украина приблизилась к членству в ЕС после российского вторжения, некоторые балканские страны переживают, что их европейские амбиции отступают, отмечает издание.

По словам Дворжака, все члены ЕС понимают, что Балканы нельзя потерять.

Что касается вступления в ЕС конкретно Украины, по словам министра, трудно предсказать, начнутся ли переговоры о вступлении до конца 2023 года.

"Украинцы очень позитивно относятся к своему домашнему заданию и выполняют его. Успеют ли они в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении к декабрю, я вам сейчас сказать не могу", - отметил он, имея в виду октябрьский крайний срок получения Украиной формальной оценки хода её реформ.

Напомним, ранее глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС. Но отметила, что не представляет себе Евросоюза без Киева "через 20-30 лет".

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