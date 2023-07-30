В воскресенье, 30 июля, в Украине идет 522-й день войны с Россией.

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30 июля

12:10 Российские телеграм-каналы публикуют фото и видео правительственных документов, которых вынесло взрывной волной после удара дрона по одной из башен "Москва-Сити".

В этом здании находились офисы сразу нескольких российских министерств - минэкономразвития, минпромторга, минцифры, федерального агентства по делам национальностей.

11:44 Ещё видео из Сум, где ликвидируют последствия ракетного удара по учебному заведению.

На данный момент уже двое погибших.

11:30 Сегодня ночью российские оккупанты четыре раза обстреляли с тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Также обстрелы велись по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили защитники неба из ВК "Юг". Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение", - написал Лысак.

Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет.

11:03 В Сумах уже двое погибших и 20 травмированных после ракетного удара по местному колледжу.

11:01 В северных областях Украины замечены вражеские беспилотники - вероятно, разведывательные, сообщают Воздушные силы.

Спикер Юрий Игнат уточняет, что РФ наращивает присутствие в воздухе.

"Сейчас возобновилась враждебная активность, около 30 бортов, и беспилотники, и тактическая авиация, и самолеты, воздушные пункты управления Ил-22 также курсируют в районе Азовского моря. Всего несколько десятков, возможно, до 30, самолетов сейчас работают в небе", – сказал Игнат.

10:58 Херсонская область продолжает подвергаться массированным российским обстрелам. За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за очередного акта российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщает Прокудин.

10:54 Вчера российские источники стали массово распространять видео с уничтожением нескольких единиц украинской бронетехники.

Как видно из ролика, их расстреливает российский танк при поддержке артиллерии.

Когда этот ролик был снят - не сообщалось. Но многие восприняли это как недавние кадры активизации боев на Запорожском направлении.

Однако, как считает американский "Институт изучения войны", видео было снято 7 июня, в начале украинского наступления под Работино (по другим данным, которые встречаются в украинских источниках, видео было снято в начале июля).

"Российские источники ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что украинские силы несут значительные потери в бронетехнике", - пишет ISW.

10:36 В Сумах после ракетного удара по учебному заведению травмировано 17 человек, трое из них больнице, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что есть один погибший.

09:53 Чтобы Маск больше не мог отключать Украине услугу "Старлинк", Пентагон выкупит для Киева от 400 до 500 "защищенных" терминалов.

Об этом пишет New York Times.

Соглашение о закупке одобрено в июне. Минобороны США получит контроль над настройками сигналов Starlink на территории Украины (то есть, отключить их будет уже нельзя без ведома Пентагона).

Как отмечается, это было сделано для того, чтобы обеспечить Украине возможности выполнения задач без опасений, что связь может прерваться.

Ранее издание сообщало о том, как компания Маска Space X отключала "Старлинк" для Украины в районе Крыма.

09:39 Воздушная тревога во многих областях.

Военные говорят об угрозе применения баллистических ракет.

09:19 Помимо атаки "Шахедами", россияне этой ночью сбросили две авиабомбы на остров Змеиный.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Что касается "Шахедов", то они смогли поджечь зернохранилище. Пожар уже ликвидирован.

09:12 Ещё видео из Сум, где вчера под удар попало учебное заведение (предварительно, один из колледжей).

08:27 Сводка ситуации на фронте от замминистра обороны Анны Маляр.

1. Под Бахмутом продолжалось движение вперед на южном фланге. На северном фланге подвижек нет. Противник перебрасывает под Бахмут дополнительные силы и средства. В самом городе продолжаются обстрелы с обеих сторон.

2. На Купянском и Лиманском направлениях противник ведёт себя активно. "Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери", - заявила Маляр.

3. На Авдеевском направлении продолжаются бои, РФ ведёт атаки.

На Марьинском направлении противник сегодня усилил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Атаки отражены.

4. На юге "постепенно, но уверенно продвигаемся", но детали Маляр сообщить отказалась из соображений безопасности.

08:20 Воздушные силы подтверждают сбитие четырех беспилотников над Украиной.

Обломки двух из них упали в Криворожском районе и повредили фермерские хозяйства.

07:50 Сегодня ночью был налет беспилотников и по Украине.

В оперативном командовании "Юг" сообщают о падениях обломков по сельхозпредприятиям.

Два "Шахеда" было сбито над Херсонской, ещё два - над Днепропетровской областью, сообщила спикер командования Наталья Гуменюк.

07:44 Ещё видео последствий ночного удара по Москва-Сити.

Повреждено помещение в одной из высоток.

Также на камеры попал момент взрыва.

07:40 Атака дронов на Москву и Крым.

Сегодня под утро прозвучали взрывы в районе делового центра Москва-Сити. Повреждены фасады офисных зданий.

Минобороны РФ заявляет, что там были подавлены РЭБ два беспилотника. Ещё один был сбит над Одинцовским районом Подмосковья.

Также заявляется об атаке 25 дронов на Крым. Все они, как утверждают в МО РФ, сбиты и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет.

07:30 В Сумах после вчерашнего ракетного удара по учебному заведению один погибший и пять раненых. Разрушен один из корпусов учебного заведения.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению. На месте происшествия работают необходимые службы", - говорится в сообщении.

Публикуется видео с места событий.