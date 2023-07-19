Евросоюз может создать фонд для поддержки ВСУ на следующие четыре года на 20 млрд евро. Их будут использовать на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Украины, а также на подготовку кадров для ВСУ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Из этого фонда государствам - членам ЕС будут компенсироваться расходы на передачу Украине вооружения и финансироваться обучение военных.

В отличие от Европейского фонда мира, для принятия решений о тратах не потребуется согласие всех членов.

Новый план помощи с созданием фонда должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Еврокомиссия уже призвала страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

Тему создания фонда обсудят министры иностранных дел ЕС в четверг.

Politico отмечает, что такие ассигнования на поставки оружия являются "тектоническим сдвигом" для самовосприятия Евросоюза, который всю свою историю позиционировал себя как мирный проект. Также издание пишет, что создание фонда является частью европейских "гарантий безопасности" Украине, обещанных на саммите в Вильнюсе.

Свои ближайшие программы помощи Украине Еврокомиссия размечает на четыре года: с 2024 по 2027 год, поскольку в 2027 году заканчивается текущий период бюджетного планирования Евросоюза. ЕС осуществляет планирование своего бюджета на семилетки, нынешний период начался в 2021 году.

Ранее министр финансов США заявила, что помощь Украине - лучший стимул для мировой экономики.

Также в Белом доме пообещали, что Евросоюз начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 через две недели.