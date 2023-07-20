Евросоюз продлил санкции против РФ еще на полгода - до 31 января 2024 года. Введены ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши и т.д. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Параллельно США, Канада и Британия объявили о новых персональных санкциях.

В американский список попали 18 человек, в том числе экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин.

В канадский список попали Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян и глава Минкультуры Ольга Любимова.

В британский список попали 13 человек и компаний, связанные с деятельностью "ЧВК Вагнер" в Африке.

Напомним, Евросоюз может создать фонд на 20 млрд евро для компенсации расходов на поставки вооружений ВСУ.

Также Евросоюз выделит Украине свыше €4,6 млн на медицину.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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