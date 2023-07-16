Евросоюз выделит Украине свыше €4,6 млн на медицину
Евросоюз выделяет Украине более 4,6 млн. евро на проекты в сфере здравоохранения в рамках программы EU4Health.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что министерство здравоохранения подало заявки на участие в девяти проектах. Деньги на их реализацию одобрены.
Речь о таких проектах:
- Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
- Профилактика и мониторинг онкологических и других неинфекционных болезней.
- Ужесточение инфекционного контроля в больницах и среди медицинских работников.
- Улучшение диагностики редких заболеваний и обмен опытом в лечении между странами ЕС.
- Обучение специалистов по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями стандартам ЕС, а также новейшим методам лечения и оценки медицинских технологий.
- Внедрение европейской системы оценки безопасности крови, тканей и клеток человека.
- Интеграция украинской системы электронного здоровья в единую электронную систему здравоохранения ЕС.
- Взаимодействие между странами ЕС для совместного формирования приоритетов, целей и мер по улучшению глобального здоровья граждан ЕС.
- Усиление системы реагирования на трансграничные угрозы и эпиднадзор за ними.
Как отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, соглашение в рамках ЕU4Health позволяет системе здравоохранения Украины интегрироваться в европейское пространство.
Старт проектов запланирован на конец 2023 года, средняя продолжительность реализации проектов – 2-4 года.
Ранее мы писали, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Донором стал 4-летний погибший мальчик.
Также мы сообщали, что министерство охраны здоровья Украины поддержало легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны).