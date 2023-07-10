В Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Донором стал 4-летний погибший мальчик. Операция прошла без осложнений, девочка чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает Институт Сердца МОЗ Украины в Facebook.

Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

"Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо. Все подробности позже", - говорится в сообщении.

Согласие на пересадку дала мама погибшего 4-летнего мальчика, сообщает журналистка Виолетта Киртока.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году во Львове впервые были выполнены две уникальные операции. Бригада хирургов при помощи коллег из Польши выполнила первую в истории отечественной медицины пересадку легких и произвела успешную операцию по пересадке сердца 13-летнему ребенку.

Также мы писали, что в Украине впервые одновременно провели трансплантацию нескольких органов от посмертного донора. Его почки пересадили двоим детям, а сердце - взрослому пациенту.