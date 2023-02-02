Правительство разрешило командам трансплантологов использовать специальные звуковые и световые устройства синего цвета. Они могут ехать со спецсигналами, если должны доставить органы и ткани для пересадки.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина, сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Это важное решение для медицинских работников. Например, донорское сердце может "жить" около 5 часов, печень – немного длиннее. В условиях, когда невозможно пользоваться воздушным сообщением, органы приходится доставлять в другие регионы автомобильным транспортом", – заявил он.

Радуцкий добавил, что чем раньше будет доставлен орган для трансплантации, тем больше шансов на проведение качественной пересадки.

"Раньше звуковое и сигнальное сопровождение могли проводить только бригады "скорой", теперь это будет доступно бригадам трансплантологов в 32 медицинских учреждениях, которые проводят такие операции", - объяснил глава комитета.

Он напомнил, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году было проведено 384 трансплантации. Это на 20%, чем в 2021 году. Чаще пересаживали: почки – 275 операций, печень – 74 трансплантации, сердца – 35 операций.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о трансплантации №5831, который предлагает использовать электронное согласие граждан относительно пересадки органов.

Кроме того, в прошлом году Зеленский подписал закон о донорстве. Согласно документу устанавливается полная оплата государством трансплантаций, то есть для пациента они должны будут стать бесплатными.