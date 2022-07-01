Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить проведение клинических испытаний по трансплантации людям свиных органов, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

"Если агентство добьется своего, испытания могут стать ключевым шагом на пути к уменьшению смертельной нехватки человеческих донорских органов. Планирование происходит после нескольких экспериментальных операций по пересадке органов свиньи тяжелобольному человеку и пациентам с мертвым мозгом", - пишет газета.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о трансплантации №5831, который предлагает использовать электронное согласие граждан относительно пересадки органов. Законопроект предусматривает переход с 1 апреля 2023 года на финансирование трансплантации по программе медицинских гарантий.

Мы также рассказывали о новом украинском законе о трансплатнтологии и разбирались, как будет работать трансплантация в Украине с принятием нового закона.