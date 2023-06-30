Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе предварительно договорились, как они будут использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что еврочиновники решили направлять Украине проценты и доходы от налога на прибыль с активов российского Центробанка, которые могут составить около 3 млрд евро в год.

Напомним, в Европе не готовы просто направить замороженные средства Украине, опасаясь судебных исков.

Но даже по текущему плану ЕС у ряда стран есть такое же сомнение, отмечает Bloomberg.

"Это все очень сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как. Ситуация такова, что нет предложения, которое сейчас было бы зрелым для его принятия на законодательном уровне", - говорит источник издания.

Европейцы хотят заручиться поддержкой в этом вопросе всех стран G7, прежде чем принимать окончательное решение.

Более детальное предложение Еврокомиссия готовится представить до конца лета.

Ранее против конфискации российских замороженных активов выступила Германия.

А Великобритания и ее союзники пока не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины.