Великобритания и ее союзники не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины.

Об этом сообщил заместитель главы МИД страны Лео Докерти, выступая в Палате общин британского парламента.

"Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их. Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить в Украину российские активы", - сказал Докерти.

Он сказал, что Великобритания изучает "всевозможные способы" для конфискации замороженных активов РФ, что потребует "креативности и инновационных подходов".

Ранее Германия выступила против конфискации российских замороженных активов.

"Берлин и другие столицы опасаются юридических и финансовых последствий", - пишет издание Financial Times.

По данным Bloomberg ЕС не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы.

Также стало известно, что Евросоюз заморозил российские активы на 24 миллиарда евро, но пока не знает, как законно передать их Украине.