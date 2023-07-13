Европарламент утвердил план по наращиванию производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе, чтобы преодолеть текущий дефицит.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP) призван ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

На наращивание производства артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов предусмотрено финансирование в размере 500 млн евро.

Напомним, Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями.

Усилия Евросоюза тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.

Тем временем сообщается, что поставки боеприпасов в Украину оставили Германию почти без снарядов натовского образца.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США почти вдвое увеличили выпуск снарядов для Украины. Сейчас страна выпускает 24 000 таких снарядов в месяц – против 14 000 накануне войны, а в планах – увеличить выпуск до 80 000 в месяц к осени 2024 года.

Однако бывший президент США Дональд Трамп уже заявил, что армия США осталась без боеприпасов, так как все они переданы Украине.