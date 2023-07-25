Евросоюз готов экспортировать украинское зерно.



Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает Sky News.



"Мы готовы экспортировать почти все. Это около четырех миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года", - сказал Войцеховский.

В то же время он не уточнил, как и по каким маршрутам будет отправляться это зерно.

Напомним, Украина и Евросоюз обсуждают альтернативные пути вывоза зерна. Свои предложения Брюсселю направил Киев. Среди рассматриваемых вариантов коридоров вывоза агропродукции - порты Прибалтики.

Ранее Литва сама предложила использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна. Литовские министры предложили Еврокомисии активно сотрудничать со всеми государствами-членами Евросоюза для обеспечения транзита украинской продукции.

Также Зеленский заявлял, что рассчитывает на отмену Брюсселем действия запрета на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы.

Сообщалось, что пять соседних с Украиной стран хотят продления запрета на импорт украинской агропродукции.