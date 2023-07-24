Российские удары по портам в Одессе и на Дунае привели к скачку цен на пшеницу.

Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, цены на пшеницу подскочили на международных рынках после удара российского беспилотника по украинскому порту на реке Дунай и обстрела одесского морского порта.



В 9 утра по восточному времени США цена пшеницы с поставкой в сентябре на Чикагской бирже была почти на 6% выше, чем при предыдущем закрытии.



Мировые рынки обеспокоены ухудшением ситуации с поставками зерна после выхода России из Черноморской зерновой инициативы на прошлой неделе и серии атак российских беспилотников на украинскую портовую инфраструктуру, пишет издание.

Напомним, после разрыва "зерновой сделки" на мировых биржах начала дорожать пшеница.

Согласно данным ООН, крупнейшим покупателем украинской агропродукции, которая экспортировалась в рамках черноморской сделки, был Китай. Из почти 33 миллионов тонн отправленного украинского товара 8 миллионов ушло в КНР. На долю всех африканских стран, которые, как заявлялось, должны были стать основными реципиентами зерновой сделки, пришлось только 4 миллиона тонн агропродукции.