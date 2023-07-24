В Одесской области этой ночью российские войска атаковали "Шахедами" порт "Рени".

Об этом сообщил мэр города Игорь Плехов.

По его словам, в порту были уничтожены три зернохранилища, взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений. Были пожары, которые уже потушили.

Местные СМИ пишут, что порт атаковало сразу около 15 беспилотников.

Директор местной больницы сообщает, что госпитализированы четыре человека - один украинский моряк и трое водителей-дальнобойщиков.

Напомним, во время вчерашней ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

В результате атаки 23 июля частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, жилым домам, музеям, детским садам. Из-за обстрелов повреждены более 40 зданий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают обстреливать Одессу, чтобы изолировать выход Украины к Черному морю.

Тем временем война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.