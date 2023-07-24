РФ ночью атаковала порт "Рени" под Одессой. Уничтожены зернохранилища, есть пострадавшие
В Одесской области этой ночью российские войска атаковали "Шахедами" порт "Рени".
Об этом сообщил мэр города Игорь Плехов.
По его словам, в порту были уничтожены три зернохранилища, взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений. Были пожары, которые уже потушили.
Местные СМИ пишут, что порт атаковало сразу около 15 беспилотников.
Директор местной больницы сообщает, что госпитализированы четыре человека - один украинский моряк и трое водителей-дальнобойщиков.
Напомним, во время вчерашней ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".
В результате атаки 23 июля частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, жилым домам, музеям, детским садам. Из-за обстрелов повреждены более 40 зданий.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают обстреливать Одессу, чтобы изолировать выход Украины к Черному морю.
Тем временем война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.