Сегодня ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Одессе и области. В результате атаки частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Одесский городской совет сообщил, что кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В Украинской православной церкви прокомментировали "Стране" разрушение Спасо-Преображенского собора УПЦ в Одессе в ходе ночной атаки.

"Ночью, во время бомбардировки российскими войсками города Одессы произошло попадание непосредственно в алтарную часть кафедрального Преображенского собора. В это время в соборе находились люди, которые совершали в нем круглосуточную молитву. К счастью, никто из них не пострадал. Чудом уцелели святыни - чудотворные иконы и мощи, которые находились в храме. Само церковное здание получило очень сильные повреждения. Часть его, непосредственно алтарь - была разрушена полностью, вместе со святым Престолом", - сказал "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.

Кадры разрушений в Спасо-Преображенском соборе Одессы.

В минобороны РФ традиционно заявляют, что "информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку и пообещал, что за обстрел Одессы "будет ответ".

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - написал Зеленский.

Спасо-Преображенский кафедральный собор – это самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, а освятили его в 1808 году. В 1936 году собор был разрушен. Восстановили его уже в 2005 году.

Собор имеет статус Памятника культурного наследия Украины, в этом году он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов, сбить удалось только 9 из них.