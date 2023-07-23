В воскресенье, 23 июля, возле разрушенного ракетным ударом Спасо-Преображенского собора в Одессе собрались верующие, чтобы помолиться перед уцелевшей в ходе ночной атаки Касперовской иконой Божьей Матери. Однако позже там начался скандал.

Видео инцидента было опубликовано одесскими телеграм-каналами.

"Вы молитесь русскому миру", - кричат прихожанам, которые молятся около собора перед Касперовской иконой Божьей Матери.

Женщина из числа собравшихся за оградой храма людей обратилась к прихожанам и служителям возгласом "Опомнитесь! Что вы делаете?!" и призвала их перестать "молиться русскому миру, который уничтожает украинцев".

Ей ответила пожилая женщина, убирающая территорию собора, попросив "разговаривать на том языке, который ей удобен" и "не делать картинку".

Полицейский, присутствующий на молитве, напомнил собравшимся о необходимости соблюдать порядок.

Ранее мы сообщали о ракетном ударе по собору и рассказывали, что произошло с крупнейшим православным храмом Одессы по время ракетной атаки. Кроме значительных повреждений здания пострадали находящиеся внутри православные святыни. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Также стало известно, что в результате очередного удара по Одессе, кроме разрушенного собора, уже есть погибший.