Министерство обороны РФ прокомментировало ночные удары по Одессе.

Утверждается, что были атакованы объекты, где готовились удары против РФ "с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления".

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", - заявляют в России.

При этом сегодня в Одессе после обстрелов пострадал исторический центр города, в том числе крупнейший Спасо-Преображенский собор.

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что по собору ударила якобы украинские ракета из системы ПВО.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли очередные удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. На данный момент известно о 22 раненых и одном погибшем.

Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".