Россияне продолжают обстреливать Одессу, чтобы изолировать выход Украины к Черному морю.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов, опубликовав пост в Facebook.

"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора", - написал он.

Данилов считает, что РФ планирует создать "искусственные условия угрозы голода, прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы".

Таким образом, россияне ожидают, что через шантаж заставят Запад пойти на переговоры и принять путинский "зерновой ультиматум", написал секретарь СНБО.

"В свою очередь уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей. План - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхдержавой", - заявил Данилов.

Ранее издание Financial Times писало, что после выхода из "зерновой сделки" Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку.

Кроме того, на днях РФ ракетными ударами разрушила зернохранилище в Одесской области.