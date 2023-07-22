После выхода из "зерновой сделки" Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы Катар платил России за доставку ее зерна в Турцию с последующей поставкой в нуждающиеся страны.

Отмечается, что впервые Россия выступила с предложением о поставке 1 млн тонн зерна на льготных условиях для Африки еще в прошлом году.

Украинский дипломат, участвовавший в "зерновых" переговорах и видевший этот трехсторонний документ, заявил, что Катар и Турция тогда не присоединились к этому плану.

Но ожидается, что РФ может повторно выдвинуть это предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге или во время визита Путина в Турцию в августе.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова пойти на любой риск для вывоза зерна по Черному морю.

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