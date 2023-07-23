В Одессе в результате ночной ракетной атаки повреждены пять детских садиков. Кроме того, из-за обстрелов повреждены более 40 зданий.

Об этом сообщает Одесский городской совет в своем телеграм-канале.

"Пять одесских дошкольных учреждений пострадали в результате ночной атаки агрессора", - сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

Также более 40 зданий получили повреждения в Одессе в результате ночных обстрелов. На всех локациях работают коммунальные службы.

Кроме того, появились фото и видео пострадавшего во время обстрела Дома учёных в Одессе.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. На данный момент известно о 22 раненых и одном погибшем.

Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

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