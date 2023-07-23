Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает мир отреагировать на удар России по Одессе, разрушивший Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Залпы российских ракет убивают людей и разрушают знаковые места в Одессе, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крупнейшая в истории атака на крупный порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, - это атака на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", - заявил Кулеба.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. На данный момент известно о 22 раненых и одном погибшем.

На днях РФ ракетными ударами разрушила зернохранилище в Одесской области.

В свою очередь Международная организация ЮНЕСКО осудила российские удары по Одессе. В частности, по центру города, в результате которых пострадали музеи.

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