Этой ночью была почти 4-х часовая атака "Шахедами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг".

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о шести пострадавших работниках порта.

Как сообщает оперкомандование "Юг", три дрона уничтожены силами ПВО.

Напомним, во время вчерашней ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

В результате атаки 23 июля частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, жилым домам, музеям, детским садам. Из-за обстрелов повреждены более 40 зданий.

Погиб мужчина 1974 года рождения, его посекло осколками. Также 22 человека ранены. Среди них 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-ти летних.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.