Президент Владимир Зеленский после массированного ракетного удара по Одессе обратился к западным партнёрам с просьбой предоставить Украине больше систем ПВО.

Об этом Зеленский написал в своём телеграм-канале.

"Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны", - заявил Зеленский.

Ранее президент заявлял, что для защиты Одессы Украине требуются дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.

"Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру", - заявил Зеленский.

Кроме этого Владимир Зеленский созывает заседание Совета Украина-НАТО для обсуждения ситуации в Черном море.

Как мы сообщали, после ракетных ударов по Одессе Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры.