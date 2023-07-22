Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию в Черном море, разблокирование зернового экспорта из Украины.

Об этом сообщает в субботу, 22 июля, Офис президента (ОП) Украины в своем Telegram-канале.

"Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора", - заявляют в ОП.

О каких шагах идет речь, не уточняется.

Напомним, Россия 20 июля ввела открытую морскую блокаду Украины, "запретив" иностранным судам заходить в черноморские порты Украины.

Также, по данным ВМС Украины, Россия начала отключать систему автоматической идентификации на гражданских судах, игнорируя Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине готовы возобновить экспорт зерна своими силами, несмотря на российские угрозы блокировать Чёрное море, и готовы пойти ради этого на любой риск.

Сегодня газета Financial Times писала, что после выхода из "зерновой сделки" Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна и продвигает альтернативный план поставок зерна в Африку.