Россия начала отключать систему автоматической идентификации на гражданских судах, игнорируя Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - пишет ВМС.

В течение суток в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили 17 кораблей к Азовскому морю, среди которых 3 двигались из пролива Босфор. К Черному морю – 31 судно из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Всего на боевом дежурстве находятся:

10 кораблей РФ в Черном море;

1 вражеский корабль в Азовском море;

8 вражеских кораблей в Средиземном море.

Как писала "Страна", 17 июля Россия заявила о прекращении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Также Россия угрожает топить все корабли, которые идут в украинские порты. Украина отреагировала на угрозы РФ зеркально, обещав ликвидировать корабли, направляющиеся в порты под контролем РФ.

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен перезапустить зерновую сделку. Также по его словам, Россия не против работы зернового коридора.

При этом война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.