Россия отключает систему автоматической идентификации на гражданских судах - ВМС Украины
Россия начала отключать систему автоматической идентификации на гражданских судах, игнорируя Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.
Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - пишет ВМС.
В течение суток в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили 17 кораблей к Азовскому морю, среди которых 3 двигались из пролива Босфор. К Черному морю – 31 судно из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Всего на боевом дежурстве находятся:
- 10 кораблей РФ в Черном море;
- 1 вражеский корабль в Азовском море;
- 8 вражеских кораблей в Средиземном море.
Как писала "Страна", 17 июля Россия заявила о прекращении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.
Также Россия угрожает топить все корабли, которые идут в украинские порты. Украина отреагировала на угрозы РФ зеркально, обещав ликвидировать корабли, направляющиеся в порты под контролем РФ.
Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен перезапустить зерновую сделку. Также по его словам, Россия не против работы зернового коридора.
При этом война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.