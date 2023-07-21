Черноморский флот РФ провел тренировочные ракетные удары по судам-мишеням. Удары наносились в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения. В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - сказано в сообщении.



Кроме того, в ходе совместных маневров корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя.

Напомним, ранее российское Министерство обороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины. Также Минобороны РФ объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

В ответ Украина сделала аналогичное заявление.