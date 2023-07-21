Российский МИД говорит, что РФ будет досматривать, а не топить корабли, следующие в украинские порты.

Заминистра Сергей Вершинин говорит, что именно это означало заявление Минобороны, что такие суда будут рассматриваться в качестве перевозчиков военных грузов.

По его словам, суда будут досматривать перед тем, как "предпринимать меры".

"Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", - сказал он.

Транзит кораблей еще будут обсуждать Путин и Эрдоган.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что уже провело тренировочные ракетные удары по судам-мишеням.

Украина в ответ также пообещала рассматривать как военные цели корабли, следующие в порты под контролем РФ.

Кроме того, с 20 июля Украина запретила ввиду опасности судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Напомним, в Черном море находятся суда, что следуют в порт Измаил, который не участвовал в зерновой сделке.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.