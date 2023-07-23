Киев созывает заседание Совета Украина-НАТО, который был создан на саммите Альянса в июле. Тема обсуждения - ситуация в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

"Я обратился к Йенсу (Столтенбергу) с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть", - заявил Зеленский.

Напомним, участие в Совете даёт Украине право инициировать консультации с Альянсом.

Ранее Россия вышла из зерновой сделки, объявила морскую блокаду черноморских портов Украины и начала наносить по ним почти ежедневные ракетные удары. Сегодня россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. Рано утром было известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

А на днях РФ ракетными ударами разрушила зернохранилище в Одесской области.

Война в Украине идет уже 515-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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