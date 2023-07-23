Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Спасо-Преображенский собор Одессы попала российская ракета Х-22.

Об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении в воскресенье, 23 июля.

"Этой ночью российская ракета – а это была Х-22, противокорабельная ракета, – попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы. Один из самых ценных соборов Украины", - сказал президент.

"Отметим, что боевая часть этой ракеты составляет почти тонну - 960 килограммов. Это равносильно целому залпу системы "Град".

Россия утверждает, что по храму попала ракета украинской ПВО. Украина это опровергает", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов. В частности, среди прочих упоминались три ракеты Х-22, выпущенных с самолетов Ту-22МЗ в Черном море.

Ранее мы писали, что после ракетного удара по Одессе Зеленский попросил союзников передать Украине больше систем ПВО.

Тем временем власти Италии пообещали восстановить разрушенный в ходе обстрела Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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