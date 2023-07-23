Власти Италии пообещали восстановить разрушенный в ходе обстрела Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Об этом сообщает посольство Италии в Украине на своей странице в Twitter.

"Свободный народ не запугать, варварство не восторжествует. Италия с её уникальными в мировом масштабе компетенциями по реставрации готова взять на себя реконструкцию собора и других украинских сокровищ культуры", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Российская бомбардировка Одессы разрушила часть Спасо-Преображенского собора, это недостойный поступок. Италия, поддержавшая Одессу при получении статуса культурного наследия ЮНЕСКО, будет в авангарде реконструкции города", - заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Италия призывает Кремль немедленно прекратить боевые действия, обеспечить безопасное перемещение гражданскому населению и впредь воздерживаться от любых действий, которые могут затронуть гражданскую и критически важную инфраструктуру Украины или ядерные объекты.

Перед этим мы сообщали, что произошло с крупнейшим православным храмом Одессы по время ракетной атаки.

Напомним, после очередного удара по Одессе, помимо разрушения кафедрального собора, есть погибший.