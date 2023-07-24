Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сегодняшнем заседании ставки, на котором рассматривались три вопроса.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.



"Первый. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий.



Второй. Наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.



Третий. Разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор".



Доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника ГУР Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова", – говорится в сообщении президента.

Напомним, после ракетного удара по Одессе Зеленский попросил союзников передать Украине больше систем ПВО.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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