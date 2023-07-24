Президент Владимир Зеленский в резкой форме прокомментировал намерения Польши и других восточноевропейских стран продлить запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Также он сказал, что Украина готовится "к любому развитию событий".

Об этом президент Украины написал в своем Telegram-канале.



"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий. Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, в Польше хотят запретить ввозить сельхозпродукты из Украины в Евросоюз до конца года.

Ранее переговоры Еврокомиссии со странами, что запретили ввоз сельхозпродукции из Украины, не имели какого-либо успеха.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к руководству Еврокомиссии с просьбой содействовать срочному пересмотру недавних решений стран восточной Европы о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.