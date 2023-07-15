Пять стран-соседей Украины - Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия - хотят, чтобы Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинской сельхозпродукции.

Речь о том, чтобы ограничения продолжали действовать и после 15 сентября, когда истекает срок нынешних.

Об этом заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь в интервью газете Vilaggazdasag.

"Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров", - сказал Надь.

Напомним, Венгрия призывала Еврокомиссию продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в ЕС до конца 2023 года, но сократить их до двух позиций: подсолнечника и кукурузы.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от Евросоюза оперативного снятия ограничений по экспорту украинской агропродукции.

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