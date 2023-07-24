В порту Рени в Одесской области во время ночной атаки находилось шесть румынских судов.

Об этом сообщает румынское издание Mediafax.

По предварительной информации, моряки и суда не пострадали. Но сразу после окончания атаки они покинули порт и ушли на румынский берег Дуная.

Атаку осудил президент Румынии Клаус Иоганнис.

"Я решительно осуждаю недавние атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, что очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", – написал он в Twitter.

В Рени были уничтожены три зернохранилища, сообщал мэр.

Также, по данным Mediafax, сегодня ночью РФ атаковала не только порт Рени, но и Измаила.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по собору в Одессе ударила российская противокорабельная ракета.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.