В сети появилось фото из Дома учёных - памятника архитектуры в центре Одессы, который пострадал во время российской ракетной атаки.

Это произошло из-за близкой расположенности здания к портовым причалам, что подверглись ночной ракетной атаке РФ.

Дом учёных был построен в 19 веке. До революции был известен как особняк графа Толстого. После революции стал Домом учёных.

В нём снималась часть эпизодов советского фильма "Д’Артаньян и три мушкетера".

Здание состоит из двух отдельных построек: двухэтажного особняка на 12 комнат и картинной галереи Воронцовых, в которой находился художественный музей. К сожалению, великолепное внутреннее убранство усадьбы сохранилось лишь частично, а теперь еще больше пострадало.

Как мы сообщали, вместе с обстрелом инфраструктуры портов, РФ нанесла удар по собору. Кроме значительных повреждений здания, пострадали православные святыни. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

В общей сложности в Одессе после ночных обстрелов повреждены пять детских садов и более 40 зданий.