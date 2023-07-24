В ближайшие дни Одессу посетит миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия.

Об этом сообщает Минкульт.

23 июля в результате российских обстрелов Одессы по предварительным оценкам Одесского городского совета по состоянию на 15.00 повреждено 29 памятников национального и местного значения.

Среди них – памятники культурного наследия в пределах объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны.

Накануне в Одессе в результате ракетного обстрела был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, а также ряд других зданий в центре города.

При этом власти Италии обещали восстановить разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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