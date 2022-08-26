Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на то, что власти РФ заставляют родителей на контролируемых ею территориях отправлять детей в школы с помощью угроз. Об этом представитель МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter.

"Столкнувшись с сопротивлением, Россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные русскими школы.

Москва использует образование как инструмент подавления. Призываем UNESCO срочно отреагировать на это преступление", – написал он.

Напомним, в захваченной россиянами Херсонской области с 1 сентября заработает менее четверти школ. Помимо этого, Россия обещает выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников на захваченных территориях.

Как писала "Страна", в Киеве 95% школ смогут принять детей на обучение в очном формате.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.