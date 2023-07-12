США официально вернулись в специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия, - ЮНЕСКО. Страны не было там пять лет.

Об этом 11 июля объявила гендиректор организации Одри Азуле.

Азуле назвала повторное присоединение страны к ЮНЕСКО "отличной новостью".

"Наши инициативы станут сильнее во всем мире", - считает она в связи с возвращением США.

Церемония возвращения США в организацию пройдет в конце июля. В ней примут участие ВИП-гости. После возвращения США в организацию число ее членов составит 194 страны.

США уже входили в ЮНЕСКО, однако в 2017 году администрация президента Дональда Трампа приняла решение покинуть организацию. Тогда США заявили о намерении покинуть организацию, но создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО. В Вашингтоне отметили, что такое решение "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью".

Это решение вступило в силу только через год.

В середине июня стало известно, что США намерены вернуться в организацию.

Администрация президента Джо Байдена запросила в бюджете США 150 млн долларов для покрытия в 2024 году взносов ЮНЕСКО и задолженности по ним. В последующие годы Байден рассчитывает погасить весь долг перед организацией: он составляет 619 млн долларов — больше, чем годовой бюджет ЮНЕСКО.