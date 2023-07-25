Украина и ЕС обсуждают альтернативные пути вывоза зерна. Свои предложения Брюсселю направил Киев. Среди рассматриваемых вариантов коридоров вывоза агропродукции - порты Прибалтики.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

"Наша цель - вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный", - цитирует Гарсию ТАСС.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель получил письмо с предложением от властей Украины относительно вывоза зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Она подчеркнула, что все предложения в настоящее время обсуждаются в рамках координационной платформы с участием стран ЕС, а также Украины и Молдовы.

"Мы работаем очень интенсивно с пятью вовлеченными странами ЕС, а также Украиной и Молдовой. Главная платформа - координационная платформа, которая была создана после встречи главы Еврокомиссии [Урсулы фон дер Ляйен] и президента Украины [Владимира Зеленского] 9 мая. Наша главная цель - убедиться, что мы можем вывезти зерно и обеспечить полную безопасность", - добавила Мириам Гарсия.

Ранее Литва сама предложила использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна.

Также Зеленский заявлял, что рассчитывает на отмену Брюсселем действия запрета на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы.