Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 24 июля.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки, где обсуждалась ситуация на фронте. Сказал, что главное задание на всех направлениях – максимальное уничтожение российской армии. На Ставке также обсуждалась защита от российских ракетных ударов. Рассказал о совещании по евроинтеграции, где поставлена задача в этом году выйти на переговоры по членству Украины в ЕС. Сообщил о совещании по зерновому экспорту. Украинская власть ждет, что к 15 сентября будет решен вопрос по сухопутному экспорту через страны Восточной Европы. По словам президента, их запреты на украинский агроэкспорт – это не по-европейски.

Напомним, после ракетного удара по Одессе Зеленский попросил союзников передать Украине больше систем ПВО.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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