Анализируем итоги 516-го дня войны в Украине.

Атаки дронов на Москву, Крым и Рени

Сегодня была "ночь беспилотников".

Рано утром три дрона атаковали столицу России - Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Позже выяснилось, что прилеты были в здание на проспекте Лихачева, где расположен магазин "Леруа Мерлен", и над Комсомольским проспектом.

Журналист Христо Грозев утверждает, что на Комсомольском проспекте целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. От взрыва вылетели окна в одном из военных вузов на Комсомольском проспекте. Это Институт военных дирижёров.

Грозев заявляет, что прямо напротив него - по Комсомольскому проспекту, 17 - находится штаб-квартира кибервойск ГРУ и хакерской группировки Fancy Bear.

Также есть версия, что удар должен был быть нанесен по зданию министерства обороны.

Также беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. Кремль заявил, что все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы.

Украина дала понять, что дроны запустила она. Глава Минцифры Украины Федоров подтвердил, что Москву атаковали беспилотники. И заявил, что "этого будет больше". При этом напрямую о том, чьи это дроны, он не уточнил.

Украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что атака дронов на Москву - это спецоперация ГУР.

Россия заявила, что оставляет за собой право "на жёсткие меры", заявил МИД РФ. И назвал атаку "использованием террористических методов". А зампред Совбеза РФ Медведев призвал выбирать "неожиданные цели" для ударов по Украине в ответ на утреннюю атаку Москвы беспилотниками.

"Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, есть и другие места, где нас пока не ждут, и где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.

Очевидно, что удары дронами по Москве - это ответ Украины на массированные удары по Одессе и другим городам в последние дни (которые, в свою очередь, подаются Россией, как ответ на удар по Крымскому мосту). Таким образом, с одной стороны, украинские власти пытаются поддерживать боевой дух народа ("на каждый их удар мы отвечаем своим ударом"). А с другой стороны - пытаются внести элементы деморализации в российское общество, показав, что даже Москва уязвима перед ударами из Украины.

На это украинские спикеры делают особый упор.

"То, что "бавовна" происходит в Москве, в том квадрате, где непосредственно находятся ключевые учреждения сектора безопасности и обороны означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Отметим, что тезис "над Москвой дырявое небо" уже подхватила пригожинская сетка телеграмм-каналов, которая хоть и стала в своей работе более осторожна, но все равно не упускает случая разогнать "зраду".

В тоже время, очевидно, что эффект от ударов беспилотников по Москве (даже информационно-психологический, не говоря уже о военном) не идет в сравнение с масштабными ударами РФ по Украине.

Другая ситуация по Крыму, который украинские беспилотники и ракеты атакуют регулярно.

Этой ночью на полуостров снова был налет. Под утром там прозвучали взрывы. "Глава Крыма" Аксенов заявил сперва об атаке беспилотников, а затем - о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Минобороны РФ затем выпустило заявление, в котором тема Джанкоя была обойдена. Ведомство заявило, что дронов было 17, и все они былисбиты либо приземлены РЭБ в море. Три упали на территории Крыма.

В тоже время, российские военные паблики написали, что помимо атаки дронов на полуостров были удары ракетами Storm Shadow. И они оказались результативными. По данным пабликов, три ракеты попали в склад с боеприпасами в окрестностях поселка Вольное и одна - по ремонтной базе у Новостепного. Все четыре попали в цель. Но официально это не подтверждено.

В России после новой атаки по Крыму развернулась дискуссия, что делать в связи с поражением уже третьего подряд военного склада на территории полуострова за последнее время.

Отмечается необходимость строить подземные ангары для боеприпасов, а также хранить их в горных штольнях. И, наконец, рассредотачивать арсеналы так, как это начали делать на линии фронта в зоне поражения "Хаймарсов" еще в прошлом году.

В целом же, в отличие от удара по Москве, который носил исключительно информационно-психологический характер, удары по Крыму, очевидно, имеют и конкретное военное значение - таким образом поражаются российские тыловые склады боеприпасов на южном направлении, чтоб создать трудности армии РФ для отражения украинского контрнаступления.

Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Этой ночью была почти 4-х часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области. Как подтвердилось позже - по порту Рени. Местные СМИ писали об ударе сразу 15-ти беспилотниками.

В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для других видов грузов , в одном из производственных помещений произошел пожар. Госпитализированы четыре человека - один украинский моряк и трое водителей-дальнобойщиков.

Атака на Рени - это в определенном роде прецедент: ранее дунайские порты Украины не подвергались обстрелам. Более того, через них торговля зерном шла еще до начала зерновой сделки. А сейчас, после прекращения действия зернового соглашения, стала одним из основных маршрутов для украинского экспорта. И РФ, судя по всему, решила заблокировать и эту логистику.

А на мировом рынке после этого удара по Рени снова подскочили цены на зерно.

Ситуация на фронте

Минобороны сегодня снова заявило, что россияне на севере Донбасса пытаются выйти к реке Оскол. При этом, по данным замминистра Анны Маляр, а также спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ держат фронт.

Напомним, накануне паблик DeepState сообщал о значительном продвижении РФ в районе Кармазиновки юго-западнее Сватово.

Также военный телеграм-канал пишет, что россияне из этого района развивают наступление на Чернещину - село, рядом с которым проходит прямая дорога на Боровую, один из ключевых городов на левом берегу Оскола.

Российские паблики сообщают, что севернее, у Купянска, идут бои западнее Лимана 1-го, где ВСУ переходят в контратаки.

Продолжается отслеживание прибытия "Вагнера" в соседнюю с Украиной Беларусь. Там находится уже как минимум 3500 "вагнеровцев", подсчитал мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн".

Его авторы высчитали это исходя из количества прибывшей техники - с 11 июля на территорию РБ прибыло как минимум 10 организованных колонн ЧВК, которые насчитывали 670-700 единиц автомобильной техники.

О том, что может в Беларуси делать "Вагнер" и как это соотносится с заявлениями Путина и Лукашенко о вступлении в войну Польши, мы рассказывали здесь.

Также публикуются новые спутниковые снимки лагеря ЧВК в белорусских Осиповичах.

Военные перспективы

Из Украины вчера прозвучал прогноз, что война может закончиться до следующего лета. Это следует из заявления министра обороны Резникова. Он сказал, что Киев могут принять в НАТО на следующем саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле 2024 года.

При этом Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны. На уточняющий вопрос, значит ли это, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да" и добавил: "Мы победим в этой войне".

В России озвучили, как мы уже писали, похожий прогноз - "к весне все закончится". Об этом заявлял командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев.

От украинских и западных экспертов и СМИ тем временем звучат разные оценки военной оснащенности противоборствующих сторон.

Бывший советник Банковой Арестович заявил о нехватке "элементарного" во многих бригадах ВСУ.

"У нас все думают, что в армии не хватает ATACMS и F-16. Но в армии не хватает элементарного. Автомобилей. На бригаду шесть машин - это за счастье... Можно посчитать, за сколько они перевезут шесть тысяч человек, когда надо выдвигаться в район. Пулеметов не хватает, минометов, стрелкового оружия... Ничего нет вообще в некоторых бригадах", - заявил бывший советник Офиса президента в эфире у журналиста Юрия Романенко.

В то же время на Западе пишут, что Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, "достаточном для оснащения армии". Об этом пишет Politico со ссылкой на таможенные записи.

Поставляются товары не военного, но двойного назначения.

В частности, РФ закупила сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.

"Эти поставки указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину", - пишет издание.

В то же время экспорт оборудования в Украину резко сократился.

Например, дронов РФ закупила на более 100 млн долларов - в 30 раз больше, чем Украина. Закупку керамики, которая используется в бронежилетах, РФ увеличила на 69% до 225 млн долл., а Украина сократила на 61% - до 5 млн.

Ранее замглавы Минобороны Виталий Дейнега говорил, что Украина не может закупать у Китая дроны, "чтобы не испортить отношения с США". А украинские волонтеры бьют тревогу по поводу нехватки дронов у ВСУ - и резком росте их количества у противника.