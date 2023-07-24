Литва предлагает использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна в качестве альтернативы черноморскому маршруту.



Об этом говорится в письме литовских министров в Еврокомиссию, пишет Delfi.

Литовские министры заявили, что маршрут между Украиной и странами Балтии может стать "жизнеспособной и долгосрочной альтернативой" для экспорта зерна из Украины.

"Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна", - говорится в сообщении.

По их мнению, улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

Министры предложили Еврокомисии активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ждет от ЕС, что Брюссель заставит страны Восточной Европы возобновить экспорт украинского зерна через свою территорию.

Тем временем после ударов по украинским портам на мировых рынках резко подорожала пшеница.